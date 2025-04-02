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ميلوني وسالفيني ينتقدان حكم المحكمة الفرنسية ضد مارين لوبان

"يوم حزين للديمقراطية"

02 أبريل 2025, 09:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 2 - روما - اعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن إدانة مارين لوبان من قبل محكمة فرنسية بتهمة استخدام غير قانوني لأموال البرلمان الأوروبي تمثل "يومًا حزينًا على الديمقراطية".

وقالت ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، في تصريحها لصحيفة "إل ميساجيرو" اليومية، إنها لا تعرف تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى لوبان، لكنها اعتبرت أن الحكم ضدها يمثل ضربة لتمثيل ملايين المواطنين الأوروبيين.

وأضافت ميلوني: "لا يمكن لأي شخص يهتم بالديمقراطية أن يحتفل بحكم يؤثر على زعيمة حزب كبير ويسلب تمثيل ملايين المواطنين".

من جانبها، صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل، ماتيو سالفيني، بأن الحكم ضد لوبان يمثل "إعلان حرب من بروكسل" ضدها.

سالفيني، الذي يتزعم حزب "الرابطة" ويمثل الجناح اليميني في الحكومة الإيطالية، اتهم المحكمة الفرنسية بالتحايل على حكم الناخبين باستخدام القضاء كأداة سياسية.

وقال: "غالبًا ما يسعى من يخشون حكم الناخبين إلى اللجوء إلى المحاكم. في باريس، أدانوا مارين لوبان ويحاولون إقصاءها من الحياة السياسية.

هذا (الحكم) ضدها هو إعلان حرب من بروكسل، في وقت تسود فيه نزعات حربية لدى أورسولا فون دير لاين وإيمانويل ماكرون. لن نستسلم، ولن نتوقف، وسنواصل العمل بكل قوتنا".

كان الحكم الذي صدر بحق زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، مارين لوبان، قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الأوروبية، حيث تم الحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع فرض سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعها من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات. (أنسامد).

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