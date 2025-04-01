أكثر من مليون شخص هاجروا من إيطاليا بين 2013 و2022

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أعلن رئيس المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، فرانشيسكو ماريا شيلي، للبرلمان يوم الثلاثاء أن أكثر من مليون شخص هاجروا من إيطاليا بين عامي 2013 و2022. من بين هؤلاء، كان 352 ألفًا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، ما يعادل حوالي ثلث المهاجرين.وأضاف شيلي أن 132 ألفًا من هؤلاء المهاجرين الشباب، أي ما يعادل 37.7% منهم، يحملون شهادات جامعية.وفي تقريره الذي قدمه إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحول الديموغرافي، ذكر شيلي أن عدد الشباب في نفس الفئة العمرية الذين عادوا إلى إيطاليا بلغ حوالي 104 آلاف، من بينهم أكثر من 45 ألف خريج.وأشار إلى أن الفارق بين عدد الخريجين الشباب العائدين إلى إيطاليا والمغتربين يظل سلبيًا، حيث بلغت الخسارة الصافية 87,000 خريج شاب خلال هذه الفترة.وفي عام 2022 فقط، وصل الرصيد السلبي إلى 12,000 فرد. كان معظم هؤلاء الخريجين قد هاجروا إلى ألمانيا (3,000) والمملكة المتحدة (2,600). (أنسامد).

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