البابا فرنسيس يدعو الكاثوليك لإعتبارالصوم الكبير"زمن شفاء"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

البابا فرنسيس يدعو الكاثوليك لإعتبارالصوم الكبير"زمن شفاء"

فى رسالة بدلاً من المشاركة التقليدية من نافذة ساحة القديس بطرس

31 مارس 2025, 09:00

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 31 - روما - حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالته الاسبوعية، الكاثوليك حول العالم على اعتبار فترة الصوم الكبير "زمن شفاء"، وذلك بعد تعافيه من نوبة التهاب رئوي خطيرة كادت تهدد حياته. وعقب غيابه عن صلاة التبشير الملائكي السابعة على التوالي، نشر البابا رسالة بدلاً من المشاركة التقليدية من نافذة القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس.

البابا، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، غادر مستشفى جيميلي في روما يوم الأحد الماضي بعد خمسة أسابيع من العلاج. وفقًا للأطباء، فإنه يحتاج إلى فترة نقاهة لا تقل عن شهرين ليعود إلى نشاطه الكامل.

وقال البابا في رسالته: "دعونا نعيش هذا الصوم الكبير كزمن شفاء.

أنا أيضًا أعيشه بهذه الطريقة، روحيًا وجسديًا". وأضاف: "الوهن والمرض تجربتان نتشاركهما جميعًا؛ ومع ذلك، فنحن إخوة في الخلاص الذي منحنا إياه المسيح".

وقد أعلن الفاتيكان يوم الجمعة أن حالة البابا الصحية شهدت تحسنًا طفيفًا، حيث بدأ صوته، الذي كان ضعيفًا بسبب التهاب رئوي مزدوج، في التعافي.

وفي رسالته، دعا البابا فرنسيس المؤمنين إلى الصلاة من أجل المتأثرين بالنزاعات في أوكرانيا، وفلسطين، وإسرائيل، ولبنان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى ميانمار التي تضررت من الزلزال الأخير. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:00

البابا فرنسيس يدعو الكاثوليك لإعتبارالصوم الكبير"زمن شفاء"

18:05

تاياني: نحتاج إلى بناء الاتحاد الأوروبي، لا لتفكيكه

14:27

كروسيتو: الاتحاد الأوروبي قد يقتدي بنموذج الناتو بشأن الدفاع

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:00

البابا فرنسيس يدعو الكاثوليك لإعتبارالصوم الكبير"زمن شفاء"

18:05

تاياني: نحتاج إلى بناء الاتحاد الأوروبي، لا لتفكيكه

14:27

كروسيتو: الاتحاد الأوروبي قد يقتدي بنموذج الناتو بشأن الدفاع