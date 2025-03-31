إيطاليا: معدل الخصوبة في أدنى مستوى له عام 2024

(أنسامد) - مارس 31 - روما - سجل معدل الخصوبة في إيطاليا أدنى مستوى له في عام 2024، حيث انخفض إلى 1.18 طفل لكل امرأة، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، محققًا بذلك مستوى أقل من أدنى رقم سابق تم تسجيله في عام 1995 والذي بلغ 1.19 طفل لكل امرأة.وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن عدد المواليد في إيطاليا بلغ 370 ألف طفل في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 2.6% مقارنةً بعام 2023. في حين كان عدد المواليد في عام 1995 قد بلغ 526 ألف طفل.كما أشار المعهد إلى تراجع عدد الوفيات أيضًا بنسبة 3.1% مقارنةً بعام 2023، حيث سجلت الوفيات 651 ألف حالة، مما أسفر عن فارق قدره 281 ألف حالة بين عدد المواليد والوفيات.وأعلن المعهد أن متوسط العمر المتوقع في إيطاليا ارتفع إلى 83.4 عامًا في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي خمسة أشهر عن العام 2023.كما كشف عن أن متوسط عدد أفراد الأسرة الإيطالية تراجع إلى 2.2 فردًا في الفترة بين 2023 و2024، مقارنةً بـ 2.6 فردًا قبل 20 عامًا.وأضاف أن عدد المقيمين الأجانب في إيطاليا ارتفع إلى 5.308 مليون شخص في عام 2024، بزيادة قدرها 166 ألفًا عن العام السابق.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA