كروسيتو: الاتحاد الأوروبي قد يقتدي بنموذج الناتو بشأن الدفاع

(أنسامد) - مارس 30 - روما - صرح وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، يوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي قد يستوحي نموذج حلف الناتو لتلبية الحاجة إلى قدرات دفاعية جماعية في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة.وأكد كروسيتو مرة أخرى أنه من المبكر الحديث عن مشاركة إيطاليا في أي مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا.وقال في خطاب ألقاه كضيف في مؤتمر لحزب "أزيوني" الوسطي المعارض: "من غير المنطقي تمامًا الحديث الآن عن أي تدخل. لا يمكن تحديد ما يجب فعله في أوكرانيا إلا في حال توافرت ظروف السلام، وهو أمر لا يحدده نحن ولا الاتحاد الأوروبي." وأضاف: "في هذه المرحلة، يجب أن نركز على تعزيز الدفاعات الأوروبية بشكل عام، وبناء الدفاعات الوطنية، والبدء في مناقشة سبل التعاون المشترك." وأشار إلى أن نموذج حلف الناتو يمكن أن يكون مرشدًا في هذا الصدد، قائلاً: "كل ما علينا فعله هو الاستفادة من هذا النموذج." وأردف كروسيتو أنه في السنوات القادمة، ستكون هناك حاجة إلى مؤسسات دولية قادرة على استعادة قدرتها على اتخاذ القرارات، بعد أن فقدت بعض من تأثيرها في السنوات الأخيرة.كما تحدث عن التحولات الأخيرة في السياسة الدفاعية في ألمانيا، حيث رفعوا القيود المفروضة على الاستثمارات الدفاعية من خلال تعديل دستوري تم بسرعة في غضون يومين.وأشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، من المتوقع أن يحدد هدفًا للدول الأوروبية برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال القمة المقبلة في يونيو، في حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة النسبة إلى 5%. (أنسامد).

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