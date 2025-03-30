تاياني: نحتاج إلى بناء الاتحاد الأوروبي، لا لتفكيكه

(أنسامد) - مارس 30 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الأحد، ضرورة السعي لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الدولية الحالية، بدلاً من السعي لتفكيكه.وفي فعالية نظمها حزبه "فورتسا إيطاليا" (FI) في فلورنسا، قبيل مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، قال تاياني: "نعمل على جعل أوروبا وطنًا للجميع بشكل متزايد". وأضاف: "نحن بحاجة إلى البناء، لا للتفكيك، من أجل الدفاع عن مصالح نصف مليار شخص".غالبًا ما اختلفت مواقف تاياني المؤيدة للاتحاد الأوروبي عن مواقف زميله نائب رئيس الوزراء، وزير النقل، وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، الذي يشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي.وقد تجسد هذا التباين مؤخرًا في ردود الزعيمين على خطة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لإعادة تسليح أوروبا، والتي رحب بها تاياني بينما انتقدها سالفيني.وقال تاياني: "حزب فورتسا إيطاليا في حالة صحية ممتازة. نحن ثالث أكبر حزب في إيطاليا، وثاني أكبر حزب في يمين الوسط. نحن مخلصون للحكومة، لكننا لن نتخلى عن أفكارنا، ولن ننحني دفاعًا عن قيمنا".(أنسامد).

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