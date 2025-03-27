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الكاردينال رافاسي: البابا فرنسيس يواجه صعوبة في التحدث

27 مارس 2025, 07:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 27 - روما - أكد الكاردينال جيانفرانكو رافاسي في مقابلة صحفية مع صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية في روما، أن البابا فرنسيس، الذي يعاني من صعوبة في الكلام إثر معاناته من التهاب رئوي، لا يزال قادرًا على التواصل رغم هذه العوائق.

وأشار رافاسي إلى أن البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، الذي غادر المستشفى يوم الأحد بعد 38 يومًا من العلاج، يمر حاليًا بفترة نقاهة تمتد لشهرين على الأقل.

وقال الكاردينال: "البابا يواجه صعوبة في التحدث في هذه اللحظة، ولكنني واثق من أنه سيستمر في إيصال رسائله حتى من خلال صمته".

وأضاف رافاسي أن "التواصل لا يقتصر فقط على الصوت والكلام، بل يمكن أن يتم عبر العديد من الوسائل الأخرى".

وفي حديثه عن احتفالات عيد الفصح المقبلة وتقديس كارلو أكوتيس، أكد رافاسي أنه لا يرى أي مشكلات كبيرة تتعلق بهذه الفعاليات. كما عبر عن قلقه من أن الثقافة السائدة قد تشجع على تهميش الأشخاص ذوي القيود الشخصية أو الصحية، داعيًا إلى عدم إقصائهم بل تمكينهم من الإسهام في المجتمع. (أنسامد).

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