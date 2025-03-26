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انخفاض طفيف في طلبات براءات الاختراع الإيطالية في 2024

26 مارس 2025, 13:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 26 - روما - أظهرت دراسة جديدة أعدها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع أن طلبات براءات الاختراع المقدمة من المتقدمين الإيطاليين شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، رغم أن إيطاليا حافظت على مكانتها في المرتبة الخامسة على مستوى أوروبا والحادية عشرة عالميًا.

وأوضحت روبرتا رومانو جوتش، كبيرة مسؤولي الاستدامة في المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA): "بعد عامين من النمو الكبير في عدد طلبات براءات الاختراع في إيطاليا، والذي فاق المتوسط الأوروبي، سُجل تباطؤ طفيف في عام 2024. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال أداء إيطاليا جيدًا، حيث تظل في المرتبة الخامسة في أوروبا والحادية عشرة عالميًا".

وبحسب التقرير، استمرت القطاعات الرئيسية مثل النقل والمناولة، وتقنيات معالجة المنتجات والسلع، بالإضافة إلى التقنيات المرتبطة بالمحركات والمضخات والتوربينات، في تقديم الابتكار الأبرز في إيطاليا. كما أظهرت البيانات أن المناطق الأكثر تقدمًا في مجال الابتكار هي لومباردي وإميليا رومانيا وفينيتو، تليها توسكانا ولاتسيو.

على صعيد الشركات، تصدرت شركات كويسيا وفيراري وإيفكو قائمة الشركات التي قدمت أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع، حيث سجلت 167 و136 و55 طلبًا على التوالي. وجاءت شركات ليوناردو وبيريللي في المراتب التالية.

وبالمجمل، قُدِّم 4,853 طلب براءة اختراع في إيطاليا خلال عام 2024، بانخفاض قدره 4.5% مقارنة بـ 2023، في حين سجلت طلبات البراءات المقدمة إلى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع عالميًا 199,264 طلبًا، بانخفاض طفيف قدره 0.1% عن العام السابق. (أنسامد).

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13:03

انخفاض طفيف في طلبات براءات الاختراع الإيطالية في 2024

08:52

ماتاريلا: شرطة السجون تواجه تحديات يومية بسبب الظروف الصعبة

15:02

ملف: ملعب ميلان الجديد بتكلفة 1.2 مليار يورو جاهز في 2031