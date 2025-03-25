ملف: ملعب ميلان الجديد بتكلفة 1.2 مليار يورو جاهز في 2031

(أنسامد) - مارس 25 - روما - تبلغ تكلفة بناء ملعب جديد في منطقة سان سيرو بمدينة ميلانو حوالي 1.2 مليار يورو، وفقًا للملف الذي قدمه ناديي إنتر ميلان وإيه سي ميلان إلى الإدارة البلدية يوم الثلاثاء.سيتسع الملعب الجديد لـ 71,500 مقعد، وسيعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة، حسبما ورد في الملف المؤلف من 250 صفحة، الذي يوضح كيف ستتغير ملامح المنطقة المحيطة بالمقر الحالي للناديين بعد استحواذ عملاقي الدوري الإيطالي عليها.في يوم الاثنين، نشر مجلس مدينة ميلانو المناقصة العامة لبيع المشروع.وفقًا للمشروع، من المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء الملعب وحده حوالي 700 مليون يورو، على أن يتم الانتهاء منه في عام 2031. يشمل المشروع بناء الملعب الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به لتصبح وجهة رياضية متكاملة تضم متحفًا، ومتاجر، ومكاتب، وفندقًا، ومساحات خضراء.كما يتضمن المشروع أيضًا خططًا لإعادة تأهيل ملعب سان سيرو الشهير، والذي يحمل الاسم الرسمي "ملعب جوزيبي مياتزا". سيتولى الناديان شراء الملعب الذي يبلغ عمره 98 عامًا، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة به، من مجلس المدينة. (أنسامد).

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