تاياني يرد على انتقادات دوريغون للسياسة الخارجية

(أنسامد) - مارس 24 - روما - رد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، زعيم حزب "فورزا إيطاليا" (FI)، على تصريحات كلاوديو دوريغون، نائب وزير العمل وعضو حزب الرابطة اليميني، التي ادعى فيها أن تاجاني يواجه صعوبات في السياسة الخارجية.في مقابلة صحفية، قال دوريغون إن تاياني يعاني من تحديات بسبب دعمه لخطة الإنفاق الدفاعي "إعادة تسليح أوروبا" ورفضه دعوة زعيم الرابطة، ماتيو سالفيني، من نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس.تاياني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، ردّ على هذه الانتقادات قائلاً: "لا أشعر بصعوبات، الناخبون هم من سيحكمون على نجاح أفعالي من عدمه".وأضاف: "الجميع بحاجة إلى المساعدة، حتى أنا، ولكنني لا أرى صعوبة في مواقفي السياسية".وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه إيطاليا توترات سياسية داخل الحكومة، حيث أشار إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى أن الرابطة قد صوتت لسحب الثقة من تاجاني، مما يعكس حالة من الانقسام داخل الائتلاف الحاكم. وقال شلاين: "الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار في هذا الشكل". (أنسامد).

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