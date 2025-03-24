إسرائيل تُبلغ البابا بواجبها الأخلاقي في إعادة الرهائن

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أفادت سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي في مذكرة صادرة يوم الاثنين أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تُنفذ وفقًا للقانون الدولي، وتهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. جاء ذلك بعد أن عبّر البابا فرنسيس في رسالته خلال التبشير الملائكي يوم الأحد عن حزنه جراء "استئناف القصف الإسرائيلي العنيف" على القطاع.وأضافت المذكرة أن العملية الإسرائيلية تُنفذ "بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي منها هو "تقليل" الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى.وجاء في البيان الذي أُصدر رداً على رسالته في التبشير الملائكي: "بينما تستهدف حماس المدنيين عمدًا، تتخذ إسرائيل إجراءات استثنائية للحد من الأضرار الجانبية قدر الإمكان".كما أكدت المذكرة أن "حماس انتهكت وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا، مستغلة إياه في إعادة بناء ترسانتها العسكرية".وأضافت أنه "لا يزال 59 رهينة محتجزين في غزة في ظروف غير إنسانية"، مشيرة إلى أن "دولة إسرائيل تعتقد أن من واجبها الأخلاقي إعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم".وفي رسالته في صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد، قال البابا: "لقد أحزنني استئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. أطلب إيقاف إطلاق النار فورًا، وأن نتحلى بالشجاعة لاستئناف الحوار من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم".وأضاف البابا قائلاً: "في القطاع، أصبح الوضع الإنساني بالغ الخطورة مرة أخرى، مما يتطلب التزامًا عاجلًا من الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي". (أنسامد).

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