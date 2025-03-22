تاياني يعرب عن قلقه العميق إزاء ما يحدث في غزة

(أنسامد) - مارس 22 - روما - أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الجمعة، عن قلق الحكومة الإيطالية العميق إزاء ما يجري في غزة، في ظل استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية على حركة حماس، والتي أسفرت عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.وفيما يتعلق بتطورات الوضع في غزة، قال تاياني: "نحن في حالة قلق شديد، ونعرب عن أملنا في العودة إلى الحوار، والعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ووقف جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، حتى وإن كانت الأهداف العسكرية تتعلق بحركة حماس".وأضاف: "مع ذلك، لا يزال القلق يساورنا بشأن الوضع الراهن، وقد كانت الرسالة الصادرة عن المجلس الأوروبي واضحة جدًا: يجب العودة إلى الحوار والانتقال من المرحلة الأولى من عملية وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية".كما أكد تاياني دعمه الكامل لخطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها الدول العربية، قائلاً: "نحن نؤيد هذه الخطة وندعمها بشكل كامل".(أنسامد).

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