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إيطاليا ترحب بانتخاب كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية

21 مارس 2025, 10:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 21 - روما - أعرب وزراء ومسؤولون رياضيون إيطاليون يوم الخميس، عن ارتياحهم بعد انتخاب كيرستي كوفنتري، كأول امرأة تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

تم انتخاب وزيرة الرياضة في زيمبابوي الفائزة بميداليتين ذهبيتين في منافسات السباحة بالأولمبياد والبالغة من العمر 41 عامًا، كأول امرأة وأول أفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية خلفا لتوماس باخ.

قال وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي: إن انتخاب كيرستي كوفنتري رئيسةً للجنة الأولمبية الدولية يُعدّ خطوةً بالغة الأهمية لمستقبل الرياضة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ويؤكد تطور الحركة الأولمبية بما يعزز دورها الاجتماعي والتعليمي والدبلوماسية الرياضية بشكل متزايد.

وأضاف: أنا على يقين من أن خبرتها الواسعة كرياضية ستعمل على منح اللجنة الأولمبية الدولية استراتيجية جديدة تتماشى مع التحديات الحالية، والاستفادة القصوى مما حققه سلفها توماس باخ.

وأعرب أندريا أبودي عن شكره العميق لرئيس اللجنة السابق، توماس باخ، على ما قدمه للمجتمع الرياضي الدولي.

كما هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، كوفنتري لتوليها هذا المنصب. وأشاد بهذا القرار التاريخي، قائلاً: "امرأة، أفريقية، بطلة أولمبية. فخور بهذا القرار التاريخي". (أنسامد).

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