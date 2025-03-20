"ميتا"تطلق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في إيطاليا وأوروبا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

"ميتا"تطلق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في إيطاليا وأوروبا

20 مارس 2025, 14:51

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 20 - روما - أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، بعد فترة من التأخير بسبب التحديات القانونية.

ومن المتوقع أن تكون الأداة متاحة في الأسابيع المقبلة على تطبيقات إنستغرام وواتساب وماسنجر، مع دعم ست لغات أوروبية، من بينها اللغة الإيطالية.

جاء هذا الإعلان بعد توقف هيئة حماية البيانات الأيرلندية عن إصدار الأداة في يونيو 2024، بسبب المخاوف المتعلقة باستخدام بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على منصات فيسبوك وإنستغرام لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وطمأنت "ميتا" مستخدميها في الاتحاد الأوروبي بأن "ميتا إيه آي" لا تعتمد على معلوماتهم الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لها أن طرح التقنية في أوروبا استغرق وقتًا أطول من المتوقع نظرًا للمشاكل المتعلقة بـ "النظام التشريعي المعقد" في المنطقة. كما أوضحت أن الأداة قد تم إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2023، ومن المقرر أن تتوافر الآن في 41 دولة أوروبية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي و21 إقليمًا أوروبيًا في المناطق ما وراء البحار.

وتعهدت "ميتا" بأن "ميتا إيه آي" ستوفر للمستخدمين تجربة محادثة متطورة تساعد في تسهيل التفاعل مع التطبيقات اليومية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:51

"ميتا"تطلق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في إيطاليا وأوروبا

08:04

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صقلية: البحث عن 40 مفقود

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:51

"ميتا"تطلق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في إيطاليا وأوروبا

08:04

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صقلية: البحث عن 40 مفقود