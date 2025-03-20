"ميتا"تطلق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في إيطاليا وأوروبا

(أنسامد) - مارس 20 - روما - أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاق أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، بعد فترة من التأخير بسبب التحديات القانونية.ومن المتوقع أن تكون الأداة متاحة في الأسابيع المقبلة على تطبيقات إنستغرام وواتساب وماسنجر، مع دعم ست لغات أوروبية، من بينها اللغة الإيطالية.جاء هذا الإعلان بعد توقف هيئة حماية البيانات الأيرلندية عن إصدار الأداة في يونيو 2024، بسبب المخاوف المتعلقة باستخدام بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على منصات فيسبوك وإنستغرام لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.وطمأنت "ميتا" مستخدميها في الاتحاد الأوروبي بأن "ميتا إيه آي" لا تعتمد على معلوماتهم الشخصية.وقالت الشركة في بيان لها أن طرح التقنية في أوروبا استغرق وقتًا أطول من المتوقع نظرًا للمشاكل المتعلقة بـ "النظام التشريعي المعقد" في المنطقة. كما أوضحت أن الأداة قد تم إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2023، ومن المقرر أن تتوافر الآن في 41 دولة أوروبية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي و21 إقليمًا أوروبيًا في المناطق ما وراء البحار.وتعهدت "ميتا" بأن "ميتا إيه آي" ستوفر للمستخدمين تجربة محادثة متطورة تساعد في تسهيل التفاعل مع التطبيقات اليومية. (أنسامد).

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