غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صقلية: البحث عن 40 مفقود

(أنسامد) - مارس 20 - روما - تواصل سفن الإنقاذ الإيطالية جهودها للبحث عن 40 شخصًا مفقودًا إثر غرق قارب مهاجرين في مضيق صقلية، قبالة السواحل التونسية.وتمكنت زوارق خفر السواحل الإيطالية والشرطة المالية من إنقاذ 10 ناجين، تم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا. كما عثر الفريق على 6 جثث في مكان الحادث.وأوضح الناجون أن القارب كان يقل 56 شخصًا، حيث انطلقوا من مدينة صفاقس التونسية على متن قارب مطاطي مساء الأحد، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.وأشار الناجون إلى أن الأمواج العاتية كانت السبب الرئيسي في سقوط العديد من المهاجرين في المياه خلال الرحلة. ويعكس الحادث مأساة جديدة في سلسلة حوادث غرق المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى أوروبا. (أنسامد).

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