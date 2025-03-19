ميلوني تعرب عن قلقها الشديد من استئناف الأعمال العدائية

(أنسامد) - مارس 19 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الثلاثاء عن قلقها الشديد من استئناف الأعمال العدائية في غزة.وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ بمناسبة انعقاد المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، قالت ميلوني: "نراقب ببالغ القلق استئناف القتال في غزة، وهو ما يهدد الأهداف المشتركة التي نسعى جميعًا لتحقيقها، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف دائم للأعمال العدائية، إلى جانب استئناف تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع".https://www.ansa.it/english/news/2025/03/18/great-concern-for-re sumption-of-hostilities-in-gaza-meloni_c345a159-dac8-4b58-9d03-3 3796b921e5f.html (أنسامد).

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