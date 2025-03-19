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ماتاريلا يرسل رسالة للبابا بمناسبة الذكرى الـ 12 لتنصيبه

19 مارس 2025, 12:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 19 - روما - أرسل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لتنصيبه، معربًا عن امتنان إيطاليا العميق للبابا.

وفي رسالته، أشاد ماتاريلا بالدور الذي يلعبه البابا فرنسيس في تعزيز السلام والتضامن في العالم، مؤكدًا على التزام إيطاليا بالعمل مع الكرسي الرسولي من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وجاء في الرسالة: "في هذه الذكرى السنوية الثانية عشرة لبدء حبريتك، أود أن أعرب لك عن أطيب تمنياتي الشخصية وتمنيات الشعب الإيطالي بأكمله".

وأضاف ماتاريلا: "إيطاليا ممتنة لك بشكل خاص لاهتمامك المستمر بالوضع الدولي، ولجهودك الدؤوبة لتعزيز السلام والتضامن بين الشعوب".

وتابع الرئيس الإيطالي: "إننا نقدر بشكل خاص دعوتك المستمرة إلى الحوار والتفاهم، وإلى العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا".

وأكد ماتاريلا في رسالته على "التزام إيطاليا بالعمل مع الكرسي الرسولي من أجل تعزيز السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم".

واختتم الرئيس الإيطالي رسالته بالقول: "أود أن أؤكد لك مجددًا على تقديرنا العميق لخدمتك السخية للكنيسة وللعالم". (أنسامد).

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