ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

18 مارس 2025, 09:08

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 18 - روما - هنأت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الشعب الإيطالي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، مؤكدة على القيم التي تشكل هوية الأمة الإيطالية. وفي رسالتها التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت ميلوني بالقيم والمبادئ التي توحد الإيطاليين، معتبرة هذا اليوم بمثابة تكريم للمسار التاريخي الذي شكل ملامح إيطاليا الحديثة.

وقالت ميلوني بعد مشاركتها في الاحتفال الذي أقيم عند نصب "ألتار ديلا باتريا" التذكاري في العاصمة روما: "نحتفل اليوم بهوية الأمة، وبالقيم التي تجمعنا، وبالطريق الذي رسم ملامح إيطاليا".

وأضافت رئيسة الحكومة أن حكومتها قد أصدرت مرسومًا رسميًا يحدد الطريقة التي يجب أن يُؤدى بها النشيد الوطني في الاحتفالات العامة والرسمية. وأكدت على أن هذا الإجراء يُعد واجبًا وطنيًا يتعين الالتزام به، احترامًا لإحدى أبرز رموز الأمة وتاريخ إيطاليا.

وفي ختام رسالتها، قالت ميلوني: "عاشت إيطاليا، تاريخنا، علمنا!"، مُجسدة بذلك التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الوطني وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب الإيطالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:08

ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

17:55

ميلوني تلتقي بملك الأردن لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لغزة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:08

ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

17:55

ميلوني تلتقي بملك الأردن لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لغزة