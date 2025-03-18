ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

(أنسامد) - مارس 18 - روما - هنأت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الشعب الإيطالي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، مؤكدة على القيم التي تشكل هوية الأمة الإيطالية. وفي رسالتها التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت ميلوني بالقيم والمبادئ التي توحد الإيطاليين، معتبرة هذا اليوم بمثابة تكريم للمسار التاريخي الذي شكل ملامح إيطاليا الحديثة.وقالت ميلوني بعد مشاركتها في الاحتفال الذي أقيم عند نصب "ألتار ديلا باتريا" التذكاري في العاصمة روما: "نحتفل اليوم بهوية الأمة، وبالقيم التي تجمعنا، وبالطريق الذي رسم ملامح إيطاليا".وأضافت رئيسة الحكومة أن حكومتها قد أصدرت مرسومًا رسميًا يحدد الطريقة التي يجب أن يُؤدى بها النشيد الوطني في الاحتفالات العامة والرسمية. وأكدت على أن هذا الإجراء يُعد واجبًا وطنيًا يتعين الالتزام به، احترامًا لإحدى أبرز رموز الأمة وتاريخ إيطاليا.وفي ختام رسالتها، قالت ميلوني: "عاشت إيطاليا، تاريخنا، علمنا!"، مُجسدة بذلك التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الوطني وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب الإيطالي. (أنسامد).

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