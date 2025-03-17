جيورجيتي: رسوم ترامب الجمركية ستضر بالاقتصاد الإيطالي

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي بشكل عام، بالإضافة إلى التجارة العالمية.ومع ذلك، شدد جيورجيتي على أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هناك بعدًا تاريخيًا مهمًا غالبًا ما يُغفل.وقال جيورجيتي : "لا شك أن السياسة الأمريكية الخاصة بفرض الرسوم الجمركية ستضر بالاقتصاد الإيطالي وبالاقتصادات الأوروبية، وستؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية".لكنه أضاف: "في الوقت ذاته، يجب أن نُدرك أن ما نشهد من تداعيات اليوم هو نتيجة لعقود من العولمة الشاملة التي كانت تفتقر للكثير من القواعد، وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيطالي." وأوضح الوزير الإيطالي أن العولمة، التي كانت تُعتبر في بعض الأحيان أمراً حتميًا، قد تسببت في منافسة غير عادلة، مما دفع العديد من الشركات ورواد الأعمال إلى الانسحاب أو الاختفاء.وأضاف: "لقد دفعنا ثمن العولمة الوهمية، التي أدت إلى تراجع العديد من القطاعات في اقتصادنا، مما جعلنا ننسى أضرارًا حقيقية لحقت بنا في وقت سابق." وختم جيورجيتي حديثه بتأكيد أهمية إعادة النظر في سياسة التجارة الحرة والعولمة، والتي في بعض الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تدهور القدرة التنافسية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. (أنسامد).

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