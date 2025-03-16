ماتاريلا يُشيد بالديمقراطية في مواجهة القوميات العقيمة

(أنسامد) - مارس 16 - روما - أشاد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم السبت، بمقاومة الديمقراطية لأشكال القومية العقيمة والخطيرة، وذلك خلال تسلمه جائزة في مدينة جوريتسيا شمال شرق إيطاليا.وأكد ماتاريلا أن نجاح هذه المسيرة يعود لمواطني هذه البلاد التي تتسم بوجود مجتمعات ناضجة نشأت في ظل الديمقراطية، تتمتع "بأجسام مضادة" فعّالة في مواجهة إغراءات القوميات العقيمة والخطيرة التي تُسبب أضرارًا جسيمة.وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركة النسخة الخامسة والعشرين من جائزة "القديسين هيلاري وتاتيان - مدينة جوريتسيا" مع الرئيس السلوفيني السابق بوروت باهور، مشيرًا إلى التزامهما المشترك بتعزيز الصداقة بين بلديهما.وتابع ماتاريلا : هذا الالتزام ليس فقط واجبا مدنيا ومؤسسيا تجاه شعبينا، بل أيضا مسؤولية لتحقيق مستقبل يسوده السلام في قارتنا.وأضاف ماتاريلا أن البديل الخطير لهذا المشروع قد عايشته إيطاليا وسلوفينيا وأوروبا في كل مساوئه. (أنسامد).

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