حالة تأهب قصوى بسبب الطقس المتطرف في توسكانا وإميليا رومانيا

(أنسامد) - مارس 15 - روما - أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى يوم الجمعة في العديد من مناطق توسكانا وإميليا رومانيا، في ظل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت المنطقة.في توسكانا، تم إغلاق المدارس في عدة مدن، بما في ذلك فلورنسا، حيث من المتوقع أن تظل مغلقة حتى يوم السبت. كما أُغلقت المتاحف، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات، والمراكز الرياضية، والحدائق، والأسواق، والمقابر في المدينة حتى الساعة الثانية ظهرًا على الأقل يوم السبت، وذلك بناءً على قرار رئيسة بلدية فلورنسا، سارة فونارو.وصرح حاكم توسكانا، يوجينيو جياني، عبر تيليجرام صباح الجمعة أن منسوب المياه في الأنهار تجاوز "مستوى التأهب 1"، خاصة في نهر أرنو في فلورنسا، وكذلك في مدن بانو أريبولي، لاسترا أ سيجنا، ومونتيلوبو المجاورة. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، دعا جياني إلى تعبئة الحماية المدنية الوطنية بسبب خطورة الوضع واتساع نطاق الطوارئ، التي طالت مدن براتو، بيستويا، وبيزا، إلى جانب فلورنسا.أصدرت بلدية براتو، الواقعة شمال فلورنسا، أمرًا بإغلاق جميع الأنشطة التجارية والصناعية حتى منتصف الليل على الأقل، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بسبب خطر فيضان الأنهار والجداول المحلية.كما قرر عمدة بلدة كامبي بيسينسيو المجاورة، أندريا تاجليافيري، إغلاق جميع المتاجر والشركات يومي الجمعة والسبت، مع إبقاء المكاتب العامة والخاصة، باستثناء الخدمات الأساسية، مغلقة. يذكر أن كامبي قد تعرضت في العام الماضي لفيضانات شديدة.من جهة أخرى، ضربت الأمطار الغزيرة منطقة إميليا رومانيا، وخاصة في فورلي، رافينا، بولونيا، وفيرارا. وأدت الأمطار إلى ارتفاع مستويات الأنهار، بما في ذلك نهر سينيو، لاموني، وسانتيرنو في مناطق أبينيني، وفقًا لما ذكرته منصة الطقس الرسمية "Emilia-Romagna Meteo". وصل منسوب مياه نهر لاموني، الذي يعبر كل من توسكانا وإميليا رومانيا، إلى مستوى التأهب الأحمر في مارادي بالقرب من فلورنسا، مما أثار مخاوف من فيضانه.وقع وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي مرسومًا يوم الجمعة لإعلان حالة التعبئة الاستثنائية للخدمة الوطنية للحماية المدنية في إميليا رومانيا، وذلك بناءً على طلب حاكم المنطقة، ميشيل دي باسكال. كما مددت وكالة الحماية المدنية "أرباي" حالة التأهب القصوى بسبب خطر الفيضانات في رومانيا.وفي بولونيا، أصدرت السلطات المحلية أوامر بإخلاء غرف الطابق الأرضي ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس، وذلك بعد الإنذار الذي أصدرته وكالة البيئة "أرباي"، خاصة في أحياء بورجو بانيجالي-رينو ونافيل وبورتو-ساراجوزا وسانتو ستيفانو وسافينا.تضررت منطقة فينيتو أيضًا يوم الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع استمرارها في شمال شرق إيطاليا يوم السبت. في البندقية، ساهم نظام MOSE لمكافحة الفيضانات، الذي عمل للمرة المائة يوم الأربعاء، في حماية المدينة من المد والجزر، حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه في البحر 115 سنتيمترًا.تعد العديد من المناطق المتضررة من هذه الأحوال الجوية هي نفسها التي شهدت فيضانات وانهيارات أرضية في سبتمبر ومايو 2023، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وتسبب في أضرار ضخمة بمليارات اليوروهات.في توسكانا، أسفرت الفيضانات في عام 2023 عن مقتل ثمانية أشخاص، نتيجة لهطول أمطار غزيرة في مناطق مثل براتو وكامبي بيسينسيو، حيث فاضت الأنهار عن ضفافها. (أنسامد).

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