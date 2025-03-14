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الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

14 مارس 2025, 16:32

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 14 - روما - أفاد المكتب الصحفي للفاتيكان صباح اليوم الجمعة، بأن البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى.

وكان المكتب الصحفي للفاتيكان صرح مساء الخميس، أن الحالة الصحية للبابا ما زالت مستقرة رغم الصورة السريرية المعقدة، حيث يُعاني من التهاب رئوي مزدوج ويعالج في مستشفى أجوستينو جيميلي في روما.

وأضاف أن الحالة السريرية للبابا، الذي يرقد في المستشفى منذ 14 فبراير الماضي، لا تزال مستقرة. واستأنف البابا العلاج التنفسي يوم الخميس.

ويوم الخميس، احتفل الطاقم الطبي في مستشفى جيميلي بالبابا فرنسيس بقالب حلوى وشموع في اليوم الثامن والعشرين من علاجه والذكرى الثانية عشرة لانتخابه. (أنسامد).

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