الحكومة الإيطالية تجري محادثات مع ستارلينك

(أنسامد) - مارس 13 - روما - أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي، لوكا تشيرياني، أمام مجلس الشيوخ، أن الحكومة تجري محادثات مع شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لاستخدام أقمار ستارلينك للاتصالات، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات حتى الآن.وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس أيضاً خيارات أخرى مع مشغلين آخرين.وأوضح تشيرياني: "تقوم الحكومة بتقييم فرضية دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية كإضافة للبنية التحتية الحالية في المناطق النائية، وذلك باستخدام ستارلينك ومشغلين آخرين".وأردف: "في حالة ستارلينك تحديداً، تجري مناقشات مع عدد من المناطق الإيطالية في الشمال والوسط والجنوب، لاختبار تقديم خدمة فضائية موجهة للمناطق النائية أو التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية".وأكد الوزير: "كما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيسة الوزراء في 6 يناير، نكرر أنه لم يتم توقيع أي عقود أو إبرام أي اتفاقيات بين الحكومة الإيطالية وشركة سبيس إكس لاستخدام نظام اتصالات ستارلينك الفضائي لتغطية المناطق النائية من البلاد".جاءت هذه التصريحات رداً على سؤال برلماني طرحه الحزب الديمقراطي المعارض ذي التوجه اليساري الوسطي.وكانت زعيمة الحزب، إيلي شلاين، قد جددت انتقادها لاحتمال توصل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى اتفاق مع سبيس إكس، بعد تصريحات إيلون ماسك حول إمكانية حرمان أوكرانيا من استخدام ستارلينك. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA