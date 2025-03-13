جامعة لا سابينزا في روما تحتفظ بالصدارة عالميًا

(أنسامد) - مارس 13 - روما - أعلنت جامعة لا سابينزا في روما عن تصدرها قائمة أفضل الجامعات عالميًا في مجالي الدراسات الكلاسيكية والتاريخ القديم للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتقرير QS World University Rankings by Subject 2025 المرموق.وقد حصلت الجامعة، التي تعد الأكبر في أوروبا، على درجة 99.1 في هذا المجال، مما يعكس تفوقها الأكاديمي والبحثي.كما تواصل جامعة لا سابينزا تألقها على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تصدرت الجامعات الإيطالية في مجالي الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، محققة المركزين 40 و 61 على التوالي عالميًا.في سياق آخر، أظهر تقرير QS أن نظام التعليم العالي الإيطالي احتل المركز السابع عالميًا من حيث عدد التخصصات والجامعات المصنفة، ليحل في المركز الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.(أنسامد).

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