ريدريكسن: ضرورة تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، في ختام اجتماعها مع نظيرتها الإيطالية، جورجيا ميلوني، في قصر كيجي، أن القضايا الأمنية والدفاعية، بالإضافة إلى الهجرة، كانت على رأس جدول أعمال اللقاء. وأكدت فريدريكسن على أهمية تعزيز الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها أوروبا.وقالت فريدريكسن: "تحدثنا عن الحرب في أوكرانيا، وعن ضرورة أن تستثمر أوروبا المزيد من الموارد في الدفاع، خاصة في ظل الوضع الحالي. كما ناقشنا قضايا الهجرة بشكل وثيق، حيث أننا متفقون تماماً على الحاجة إلى السيطرة على الحدود وترحيل الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أو يتصرفون بشكل غير لائق." وتابعت فريدريكسن أن أوروبا بحاجة إلى فهم اختلافات الدول في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً تسهم في تعزيز قدرة الدول الأوروبية على إعادة تسليح نفسها وزيادة الإنفاق على الدفاع. وأضافت أن هذه القرارات تعد حاسمة لضمان أمن القارة في المستقبل.أما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فقد أكدت رئيسة وزراء الدنمارك أن التعاون الأوروبي لا يزال قوياً لدعم أوكرانيا، مشيرة إلى دعم ميلوني الكامل لاستخدام المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية أوكرانيا.وفي سياق الهجرة، شددت فريدريكسن على أن إيطاليا والدنمارك ملتزمتان بمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة أن تتحمل جميع الدول الأوروبية مسؤولياتها في هذا السياق.(أنسامد).

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