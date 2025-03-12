إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

12 مارس 2025, 13:36

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - مارس 12 - روما - رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة.

المحادثات تهدف إلى فتح الطريق نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء، عبّرت ميلوني عن ارتياحها البالغ تجاه نتائج هذه المحادثات، مشيرة إلى أهمية اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف.

وأكد البيان دعم إيطاليا الكامل للجهود التي تقودها الولايات المتحدة في تحقيق سلام عادل يضمن أمن أوكرانيا في المستقبل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريحاته ، أن القرار الآن يعود إلى روسيا، مشيرًا إلى أن محادثات جدة تمثل خطوة هامة نحو السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وهو الهدف الذي تتطلع أوروبا للمساهمة في تحقيقه.

وأضاف تاياني أن موضوعات وقف إطلاق النار واستئناف الدعم العسكري الأمريكي لكييف ستكون من أبرز القضايا التي سيناقشها وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم المرتقب في كندا، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

وشدد في ختام تصريحاته على أن أوروبا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تهدف إلى وضع حد للعدوان الروسي على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:36

إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

10:45

ريدريكسن: ضرورة تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا

17:43

جيورجيتي:إيطاليا تحشد 200 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:36

إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

10:45

ريدريكسن: ضرورة تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا

17:43

جيورجيتي:إيطاليا تحشد 200 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية