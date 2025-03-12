إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة.المحادثات تهدف إلى فتح الطريق نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.وفي بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء، عبّرت ميلوني عن ارتياحها البالغ تجاه نتائج هذه المحادثات، مشيرة إلى أهمية اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف.وأكد البيان دعم إيطاليا الكامل للجهود التي تقودها الولايات المتحدة في تحقيق سلام عادل يضمن أمن أوكرانيا في المستقبل.من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريحاته ، أن القرار الآن يعود إلى روسيا، مشيرًا إلى أن محادثات جدة تمثل خطوة هامة نحو السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وهو الهدف الذي تتطلع أوروبا للمساهمة في تحقيقه.وأضاف تاياني أن موضوعات وقف إطلاق النار واستئناف الدعم العسكري الأمريكي لكييف ستكون من أبرز القضايا التي سيناقشها وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم المرتقب في كندا، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.وشدد في ختام تصريحاته على أن أوروبا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تهدف إلى وضع حد للعدوان الروسي على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. (أنسامد).

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