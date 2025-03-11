البابا يعرب عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات في الأرجنتين

(أنسامد) - مارس 11 - روما - أرسل البابا فرنسيس برقية إلى المونسنيور كارلوس ألفونسو أزبيروز كوستا، رئيس أساقفة باهيا بلانكا في الأرجنتين، للتعبير عن "قربه الروحي" من المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة.في برقيته، أكد البابا على تضامنه العميق مع الضحايا، داعيًا الله أن يمنح "العزاء لأولئك الذين يعانون في هذه اللحظة من الألم وعدم اليقين".كما طلب البابا من المؤمنين الصلاة من أجل رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن المفقودين، بالإضافة إلى أولئك الذين سيساهمون في إعادة بناء المناطق المتضررة.من جهة أخرى، أصدرت النشرة الطبية الصادرة عن الأطباء المعالجين للبابا بيانًا حول حالته الصحية.وأوضحت النشرة أن حالته الصحية تتطلب استمرار العلاج الطبي في بيئة المستشفى لبضعة أيام إضافية، وذلك نظرًا لتعقيد الصورة السريرية التي ظهرت، بالإضافة إلى تطور حالة معدية هامة لدى البابا فور دخوله المستشفى. (أنسامد).

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