تاياني: وفدا إيطاليا سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

تاياني: وفدا إيطاليا سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

10 مارس 2025, 17:54

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 10 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الاثنين إن وفداً إيطالياً سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها مسبقاً على السلع الأوروبية مع المسؤولين الأمريكيين، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.

وأشار تاياني على هامش مؤتمر في رافينا قائلاً: "أرسلت وفداً إلى واشنطن اليوم للحديث مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين بالرسوم الجمركية"، مضيفاً أن الوفد يعمل "بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية التي تتمتع بولاية قضائية حصرية على الاتفاقيات التجارية".

وفي إطار مناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية، أكد تاياني: "الحكومة الإيطالية تعمل على مشروع لضمان استمرار صادراتنا في النمو. في الوقت نفسه، يجب أن نعمل على تعزيز وجودنا في أسواق أخرى مثل المكسيك، دول الخليج، إندونيسيا، اليابان، وتركيا، مع السعي في الوقت ذاته لإيجاد سبل للحوار مع الولايات المتحدة." وتابع قائلاً: "منتجاتنا تتميز بجودة عالية، ومن يرغب في منتج إيطالي سيشتريه حتى وإن كان السعر أعلى. هذه الجودة هي ضمانة لنا، مما يجعلنا نواجه قضية الرسوم الجمركية من منظور غير مقلق للغاية".

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

18:10

تاياني: وفد إيطالي سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

17:54

تاياني: وفدا إيطاليا سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

08:36

تاياني: "أوروبا بحاجة إلى علاقة قوية مع الولايات المتحدة "

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

18:10

تاياني: وفد إيطالي سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

17:54

تاياني: وفدا إيطاليا سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

08:36

تاياني: "أوروبا بحاجة إلى علاقة قوية مع الولايات المتحدة "