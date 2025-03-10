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تاياني: "أوروبا بحاجة إلى علاقة قوية مع الولايات المتحدة "

10 مارس 2025, 08:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 10 - روما - أكد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني على أهمية الحفاظ على التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى أن "التحالف عبر الأطلسي لا غنى عنه"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز قوة الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي.

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، قال تاياني: "التغييرات الجارية تتيح لنا فرصة كبيرة لإحياء مشروع الدفاع الأوروبي الذي بدأه دي جاسبيري، ثم أكمله برلسكوني، والآن تطرحه أورسولا فون دير لاين. هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة الحياة لهذا المشروع الكبير، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل أساسي".

وأضاف: "بينما تدفع الولايات المتحدة هذا الاتجاه، نرى في ذلك فرصة عظيمة لتعزيز قوتنا المشتركة، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نضمن أن أوروبا قادرة على تحقيق قفزة نوعية في الدفاع".

وفيما يخص الوضع في أوكرانيا، أوضح تاياني أن "جنودنا لن يذهبوا إلى الجبهة في أوكرانيا سواء ضمن بعثة تابعة لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي". لكنه أشار إلى إمكانية وجود بعثة تابعة للأمم المتحدة في المستقبل، تعمل كقوة وسيطة بعد التوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة.

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة حية، ولكن يجب أن تتم هذه العلاقة بكرامة ورؤوسنا مرفوعة. ولهذا السبب، نحتاج إلى تطوير دفاع أوروبي قوي يضمن لأوروبا القدرة على حماية مصالحها وأمنها".

وأشار تاياني إلى أن تعزيز الدفاع الأوروبي المستقل سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات الدولية بشكل أكثر فعالية ويعكس استقلاله السياسي والعسكري في الساحة العالمية. (أنسامد).

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