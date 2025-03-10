تاياني: وفد إيطالي سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

(أنسامد) - مارس 10 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الاثنين إن وفداً إيطالياً سافر إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها مسبقاً على السلع الأوروبية مع المسؤولين الأمريكيين، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.وأشار تاياني على هامش مؤتمر في رافينا قائلاً: "أرسلت وفداً إلى واشنطن اليوم للحديث مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين بالرسوم الجمركية"، مضيفاً أن الوفد يعمل "بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية التي تتمتع بولاية قضائية حصرية على الاتفاقيات التجارية".وفي إطار مناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية، أكد تاياني: "الحكومة الإيطالية تعمل على مشروع لضمان استمرار صادراتنا في النمو. في الوقت نفسه، يجب أن نعمل على تعزيز وجودنا في أسواق أخرى مثل المكسيك، دول الخليج، إندونيسيا، اليابان، وتركيا، مع السعي في الوقت ذاته لإيجاد سبل للحوار مع الولايات المتحدة." وتابع قائلاً: "منتجاتنا تتميز بجودة عالية، ومن يرغب في منتج إيطالي سيشتريه حتى وإن كان السعر أعلى. هذه الجودة هي ضمانة لنا، مما يجعلنا نواجه قضية الرسوم الجمركية من منظور غير مقلق للغاية".(أنسامد).

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