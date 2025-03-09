الفاتيكان: تحسن طفيف في حالة البابا فرنسيس

(أنسامد) - مارس 9 - روما - قال الفاتيكان يوم السبت في تقرير طبي جديد، إن الحالة الصحية للبابا فرنسيس قد تحسنت بشكل طفيف.تم نقل البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عامًا إلى مستشفى جميلي في روما في 14 فبراير، حيث يعالج من التهاب رئوي ثنائي.وأفاد الفاتيكان، الذي أصدر نشرته الطبية الأخيرة عن حالة البابا الصحية يوم الخميس، أن الحالة السريرية للبابا فرنسيس ظلت مستقرة على مدى الأيام الماضية، مما يدل على استجابته الجيدة للعلاج، موضحا أن هناك تحسن تدريجي طفيف في حالته الصحية.وأشار البيان أيضا إلى أن البابا الأرجنتيني لا يعاني من الحمى وأن مؤشرات دمه مستقرة. ومع ذلك، أضاف أن التشخيص لا يزال حذرا.(أنسامد).

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