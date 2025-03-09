الحزب الديمقراطي ينتقد ميلوني بسبب اتفاق محتمل بشأن ستارلينك

(أنسامد) - مارس 9 - روما - جددت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين اليوم الأحد، انتقادها للتقارير التي تفيد بأن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد تتوصل إلى اتفاق مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك لاستخدام منظومة "ستارلينك" لتأمين الاتصالات الحكومية الإيطالية بعد أن تحدث أغنى رجل في العالم عن إمكانية حرمان أوكرانيا من الوصول إليها.وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" إن "خط المواجهة بأكمله في كييف سينهار إذا أوقفته".وقالت شلاين إن ماسك يثبت أن الشيء الوحيد الذي يريده هو توسيع إمبراطوريته الاقتصادية، حتى لو كان هذا على حساب شعب مظلوم يتعرض للعدوان حاليا.وتساءلت: كيف يمكن لجورجيا ميلوني أن تسلم مفاتيح الأمن القومي الإيطالي إلى ماسك بعد سماع تصريحاته الخطيرة الأخيرة؟، مضيفة: يجب على الحكومة تغيير قرارها على الفور.وأكدت أنه بدون وجود شبكة أقمار صناعية أوروبية فعالة وقادرة على المنافسة، لن يكون هناك دفاع أوروبي حقيقي. (أنسامد).

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