إيطاليا تدعم الخطة العربية بشأن غزة

(أنسامد) - مارس 8 - روما - وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بيانًا مشتركًا مع نظرائه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مؤكدين دعمهم للخطة العربية بشأن مستقبل غزة، وذلك بحسب ما أُعلن عن الدول الأربع يوم السبت.وجاء في البيان: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة نرحب بالمبادرة العربية التي تهدف إلى تقديم خطة للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".وتحدد الخطة مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، مع وعد بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.يعد الاقتراح العربي بديلاً لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت تهدف إلى فرض سيطرة أمريكية على القطاع.وأكد البيان المشترك بين الدول الأربع على أنه لا ينبغي السماح لحركة حماس بحكم غزة مستقبلاً، كما لا يجب أن تشكل تهديدًا لإسرائيل. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA