النقض: الحكومة الإيطالية تدفع تعويضات لمهاجرين "ديتشيوتي"

(أنسامد) - مارس 8 - روما - حكمت محكمة النقض العليا في إيطاليا يوم الجمعة لصالح استئناف تقدمت به مجموعة من المهاجرين الذين مُنعوا من النزول من سفينة خفر السواحل الإيطالية "ديتشيوتي"، التي كانت قد أنقذتهم في البحر بين 16 و 25 أغسطس 2018، وذلك في إطار سياسة "الموانئ المغلقة" التي تبناها وزير الداخلية آنذاك، ماتيو سالفيني.وطالب الاستئناف الحكومة الإيطالية بتعويض اللاجئين عن الحرمان من حريتهم الشخصية. وأعادت هيئة القضاة في محكمة النقض القضية إلى محكمة عادية، مشيرة إلى أنه يتعين على المحكمة تحديد مقدار التعويض الذي سيتم منحه للمهاجرين.كانت سفينة خفر السواحل قد انتشلت 190 مهاجرًا في 16 أغسطس 2018 من قارب مكتظ قبالة سواحل لامبيدوزا، بعد أن رفضت مالطا استقبالهم. تم نقل 13 منهم إلى لامبيدوزا بسبب حالتهم الطبية الحرجة، بينما ظل الباقون والبالغ عددهم 177، معظمهم من إريتريا، عالقين على متن السفينة لمدة عشرة أيام.في تلك الفترة، تم فتح تحقيق ضد سالفيني بتهمة اختطاف المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة. ومع ذلك، رفض مجلس الشيوخ، الذي كان سالفيني عضوًا فيه، طلبًا للتحقيق معه من قبل محكمة الوزراء المكلفة بقضايا أعضاء السلطة التنفيذية. (أنسامد).

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