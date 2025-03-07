الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

(أنسامد) - مارس 7 - روما - قال المكتب الصحفي بالفاتيكان صباح اليوم الجمعة، إن البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى واستيقظ بعد الساعة الثامنة بقليل.وأفادت تقارير أن البابا سجل يوم الخميس رسالة صوتية من غرفته في مستشفى أجوستينو جيميلي بروما حيث يعالج من التهاب رئوي. وفي رسالته، تقدم بالشكر لكل من صلوا من أجل صحته. ثم بث الرسالة الصوتية مساء الخميس أثناء الصلاة اليومية التي ترأسها الكاردينال أنجيل فرنانديز أرتيمي.وفي الرسالة التي ألقاها باللغة الإسبانية، قال البابا: أشكركم من أعماق قلبي على صلواتكم من أجل صحتي. وهذه هي المرة الأولى التي يُسمع فيها صوت البابا علنًا منذ دخوله المستشفى في 14 فبراير.في أحدث تقرير طبي صدر مساء الخميس حول حالة البابا فرنسيس، قال المكتب الصحفي بالفاتيكان إن حالة البابا مستقرة ولم يعاني من أي أزمات تنفسية جديدة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA