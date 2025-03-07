الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

07 مارس 2025, 18:46

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 7 - روما - قال المكتب الصحفي بالفاتيكان صباح اليوم الجمعة، إن البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى واستيقظ بعد الساعة الثامنة بقليل.

وأفادت تقارير أن البابا سجل يوم الخميس رسالة صوتية من غرفته في مستشفى أجوستينو جيميلي بروما حيث يعالج من التهاب رئوي. وفي رسالته، تقدم بالشكر لكل من صلوا من أجل صحته. ثم بث الرسالة الصوتية مساء الخميس أثناء الصلاة اليومية التي ترأسها الكاردينال أنجيل فرنانديز أرتيمي.

وفي الرسالة التي ألقاها باللغة الإسبانية، قال البابا: أشكركم من أعماق قلبي على صلواتكم من أجل صحتي. وهذه هي المرة الأولى التي يُسمع فيها صوت البابا علنًا منذ دخوله المستشفى في 14 فبراير.

في أحدث تقرير طبي صدر مساء الخميس حول حالة البابا فرنسيس، قال المكتب الصحفي بالفاتيكان إن حالة البابا مستقرة ولم يعاني من أي أزمات تنفسية جديدة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

18:46

الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

10:09

شلاين: نحتاج إلى خطة تعافي جديدة في الاتحاد الأوروبي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

18:46

الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

10:09

شلاين: نحتاج إلى خطة تعافي جديدة في الاتحاد الأوروبي