تاياني: الدفاع الأوروبي ليس خيارًا بديلاً لحلف شمال الأطلسي

(أنسامد) - مارس 5 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال مشاركته في فعالية إعادة إعمار أوكرانيا التي أُقيمت في قصر لومبارديا في ميلانو، دعم إيطاليا الكامل لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول تعزيز الدفاع الأوروبي.وأوضح أن الدفاع الأوروبي لا يُعد خيارًا بديلاً لحلف شمال الأطلسي، بل هو جزء من تعزيز التحالف عبر الأطلسي، الذي يرتكز على التعاون الأوروبي والأميركي لضمان السلام والاستقرار في العالم.وأشار تاياني إلى أنه تحدث عن هذه القضية مع السناتور الأمريكي ماركو روبيو في موناكو، حيث أكد أن إيطاليا تواصل رسالة قوية بشأن وحدة الغرب.وقال: "لا يمكن للغرب أن ينقسم، ويجب على أوروبا أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن العالمي. لا بد أن نكون موحدين، ويجب أن يكون لدينا رؤية مشتركة لضمان الأمن لأوكرانيا والقارة الأوروبية بأسرها".وأضاف أن الأهداف الإيجابية لإعادة إعمار أوكرانيا معرضة للخطر إذا لم يتم ضمان الأمن في المنطقة، محذرًا من أن الحرب الجديدة قد تؤدي إلى تقويض جميع الجهود المبذولة لإعادة البناء.وأكد تاياني: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا كي لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى." وفي سياق إعادة الإعمار، أشار وزير الخارجية إلى أن إيطاليا لا يمكنها أن تتخلى عن التزامها تجاه أوكرانيا، وقال: "نحن نمنح الفرصة للعديد من الشركات الإيطالية للمساهمة في هذه المرحلة الهامة، ونأمل أن تحقق هذه الجهود في النهاية السلام الذي نسعى إليه." كما أكد تاياني، في أول اجتماع تحضيري لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي سيعقد في روما في يوليو المقبل، أن إيطاليا تعمل بجد من أجل السلام. وأعرب عن أمله في أن تبدأ مفاوضات قريبة تشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن "السلام العادل لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي". (أنسامد).

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