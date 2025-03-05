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منظمة سي ووتش تنقذ 32 مهاجرًا علقوا قبالة سواحل تونس

05 مارس 2025, 09:07

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 5 - روما - غادرت سفينة أورورا التابعة لمنظمة سي ووتش الخيرية، لامبيدوزا في إيطاليا متوجهة إلى منصة النفط ميسكار التابعة لشركة بي بي قبالة سواحل تونس، وذلك لإنقاذ مجموعة من 32 مهاجرًا تقطعت بهم السبل هناك لمدة أربعة أيام.

وقد رصدت طائرة استطلاع تابعة للمنظمة مجموعة المهاجرين لأول مرة يوم حيث كانوا عالقين على منصة النفط، وكان هناك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منهم. وفقًا للمصادر داخل منظمة سي ووتش، فقد غادر المهاجرون، بينهم نساء وأطفال، من ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا، ولكنهم تعرضوا لظروف قاسية في البحر.

وأكدت المنظمة أن المنصة التي كانوا عالقين عليها غير صالحة لتوفير الرعاية الإنسانية للمهاجرين، وأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.

وأوضحت أن لا جهة أخرى كانت قادرة على تقديم الدعم لهم، ما دفع منظمة سي ووتش إلى إرسال سفينتها أورورا لإجراء عملية الإنقاذ.

وبحسب تقارير من منظمة ميديتيرانيا أيضًا، أفادت بأن أحد ركاب القارب قد توفي خلال هذه الفترة العصيبة، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).

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