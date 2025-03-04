ماتاريلا يعبر عن سعادته بالعلاقات المتنامية مع اليابان

(أنسامد) - مارس 4 - روما - عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن سعادته البالغة بالعلاقات المتنامية بين إيطاليا واليابان، وذلك خلال زيارته الرسميةوالتي ستستمر حتى يوم الأحد المقبل.وفي لقائه مع أعضاء الجالية الإيطالية في طوكيو، أكد ماتاريلا أن اليابان تعتبر "دولة صديقة عظيمة ومهمة" بالنسبة لإيطاليا، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، يتمثل في تعزيز التعاون والتقدير والثقة المتبادلة.وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس ومهم في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك التجارة والثقافة والبحث العلمي.وخلال زيارته الرسمية، من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيطالي إلى مدينتي كيوتو وهيروشيما، حيث سيشارك في فعاليات دبلوماسية وثقافية تعكس عمق الروابط بين إيطاليا واليابان. (أنسامد).

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