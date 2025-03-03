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تاياني: من المبكر مناقشة هدنة لمدة شهر في أوكرانيا

"يجب أن تقوم أوروبا والولايات المتحدة بكل شيء معًا'

03 مارس 2025, 17:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 3 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الإثنين إن مناقشة فكرة هدنة لمدة شهر في أوكرانيا لا تزال أمرًا سابقًا لأوانه، وذلك تعليقًا على الاقتراح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة للجزائر يوم الاثنين.

وأشار تاياني قائلاً: "أعتقد أنه يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا بشكل مشترك، والجلوس مع أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم. ولكن من المبكر جدًا تحديد ما يجب فعله وكيفية تنفيذه".

وأكد أيضًا على أهمية توحيد أوروبا لضمان استقلال أوكرانيا، قائلاً: "نحن، كأوروبيين، نعتبر أنفسنا قريبين من أوكرانيا، وأعتقد أننا سنظل دائمًا مسؤولين عن أمن أوكرانيا وكل أوروبا، جنبًا إلى جنب مع حلف شمال الأطلسي".

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأوروبي في أوكرانيا، حث تاياني على اتخاذ الحذر. وأضاف: "نحن مستعدون لبناء أوروبا أقوى وأكثر اتحادًا، ولكن قبل مناقشة نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا، يجب التفكير بعمق في هذه المسألة".

وأكد تاياني أنه كان دائمًا يفضل، بعد انتهاء الحرب، إنشاء منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة، مع وجود عسكري وفق قرار من مجلس الأمن الدولي، لضمان سلام عادل ودائم.

كما ذكر في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن إيطاليا قد تدرس إمكانية نشر قوات ضمن مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق عازلة مستقبلية في أوكرانيا، ولكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن القوات الأوروبية أو قوات حلف شمال الأطلسي ستكون مفيدة في هذا السياق. (أنسامد).

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