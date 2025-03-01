أزمة تشنج جديدة في القصبات الهوائية للبابا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعلن الفاتيكان يوم الجمعة أن البابا فرانسيس تعرض لأزمة تشنج جديدة في القصبات الهوائية أثناء معركته ضد الالتهاب الرئوي في مستشفى بروما، وأن التشخيص ما يزال حذرًا.وجاء في البيان: "في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، بعد أن أمضى صباحه في التناوب بين العلاج الطبيعي التنفسي والصلاة في الكنيسة، عانى البابا من أزمة تشنج قصبي معزولة، تسببت في نوبة من القيء مصحوبة بالاستنشاق وتدهور مفاجئ في حالة الجهاز التنفسي".تم إجراء شفط قصبي للبابا على الفور، وبدأ في استخدام جهاز التنفس الميكانيكي غير الجراحي.ظل البابا متيقظًا وموجهًا طوال الوقت، وكان متعاونًا في تنفيذ الإجراءات العلاجية.وبناءً على ذلك، لا يزال التشخيص تحت المراقبة.وأضاف المكتب الصحفي: "هذا الصباح، تناول البابا القربان المقدس".(أنسامد).

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