إيطاليا وليبيا تتفقان على استراتيجيات مكافحة الهجرة

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - عقد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اجتماعًا مع نظيره الليبي، عماد الطرابلسي، في العاصمة الإيطالية روما لمناقشة التطورات المتعلقة بالهجرة.وأكدت وزارة الداخلية الإيطالية أن المحادثات بين الوزيرين تركزت على تبادل الآراء حول استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أن الحل الفعّال لمنع التدفق غير النظامي للمهاجرين يتمثل في تنفيذ عمليات العودة الطوعية من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية.وستُنفَّذ هذه العمليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (أنسامد).

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