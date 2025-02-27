جيورجيتى يدعو إلى خطة تعافي لقطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - دعا وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، إلى وضع خطة تعافي لقطاع الدفاع، مماثلة للبرنامج الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز اقتصاده بعد جائحة كوفيد-19.جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في مجموعة العشرين المالية في مدينة كيب تاون.وأكد جيورجيتي أن زيادة الإنفاق الدفاعي يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحفيز الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي.وأضاف الوزير الإيطالي أن تحرك كل دولة بشكل منفرد في هذا المجال سيؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في التكاليف، مما يستدعي التنسيق وتوحيد الجهود على المستوى الأوروبي.وخلال لقاء ثنائي مع نظيره البولندي، أندريه دومانسكي، شدد جيورجيتي على ضرورة التصور المشترك لخطة تعافي لقطاع الدفاع، قائلًا: "إذا بدأت كل دولة في التحرك بشكل مستقل، فإن تكاليف الدولة ستزداد حتمًا بشكل غير عقلاني". (أنسامد).

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