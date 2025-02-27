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الفاتيكان: حالة البابا فرانسيس "مستقرة"

تحسن طفيف في حالته الصحية

27 فبراير 2025, 13:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 27 - روما - أكدت مصادر في الفاتيكان صباح اليوم الخميس أن حالة البابا فرانسيس "مستقرة" مقارنة بالحالة التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً. دخل البابا يومه الرابع عشر في مستشفى أغوستينو جيميلي، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وذكرت المصادر أن البابا استفاق صباحًا، تناول إفطاره، ويواصل العلاج ويخضع لاختبارات طبية جديدة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في تحديث طبي جديد بعد ظهر اليوم.

ورغم تحسن حالته، لم يتم الإبلاغ عن تلقي البابا لزيارات جديدة، لكنه يظل على اطلاع بما يحدث في العالم، وخاصة المبادرات الدينية والصلاة التي يتوجه بها المؤمنون من أجل صحته.

وأوضحت المصادر أن البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، يواصل تلقي العلاج بالأكسجين عالي التدفق، وأن حالته الصحية "مستقرة" حاليًا.

كما أضافوا أن مزاجه لا يزال "جيدًا"، وأنه يقضي وقتًا في الجلوس على كرسي بذراعين خلال فترة الراحة.

أكد المكتب الصحفي للفاتيكان أن البابا نام جيدًا خلال الليل وكان يستريح. وبخصوص آخر التحديثات الطبية، أفاد الفاتيكان أن البابا لم يعانِ من أزمات تنفسية إضافية، مشيرًا إلى أن نتائج اختبارات الدم وفحص خلايا الدم أظهرت تحسنًا مستمرًا مقارنة باليوم السابق.

من جهة أخرى، استمر البابا في تلقي العلاج التنفسي الطبيعي ولم تظهر عليه أي أزمات تنفسية جديدة. ورغم الحذر في التشخيص الطبي، فإن الأطباء يبدون تفاؤلًا بتحسن حالته الصحية في الأيام المقبلة.

(أنسامد).

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