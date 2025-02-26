المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي يزور كييف

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - تزامنًا مع الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، قام المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، ديفيد لا سيسيليا، بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف في إطار التحضير لمؤتمر "تعافي أوكرانيا" المقرر عقده في روما يومي 10 و11 يوليو المقبل.خلال الزيارة، عقد لا سيسيليا عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة الأوكرانية والسلطات المحلية، حيث ناقشوا سبل تعزيز الدعم الدولي للأزمة الأوكرانية على كافة الأصعدة.وأكد المبعوث على أهمية استمرار المساعدات الاقتصادية وضرورة إعادة إطلاق منصة المانحين لتسريع وتيرة إعادة الإعمار.وكان من أبرز اللقاءات التي عقدها المبعوث الإيطالي مع وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، حيث تم مناقشة الأوضاع المالية في البلاد وسبل تعزيز الدعم الاقتصادي المستمر.كما عقد لقاء مع وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان خاليوشينكو، للتباحث حول كيفية تعزيز البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي المستمر الذي أثر على إنتاج الغاز.وفي سياق متصل، ناقش لا سيسيليا مع وزير الوحدة الوطنية، أليكسي تشيرنيشوف، ومجموعة من الوزراء المعنيين، سبل تعزيز البنية التحتية المدنية والصحية والتعليمية، وتحسين الظروف الاجتماعية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.وفي خطوة هامة لحماية التراث الثقافي الأوكراني، التقى المبعوث الخاص بوزير الثقافة الأوكراني، أليكسي توتشيتسكي، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي الأوكراني ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية.كما التقى لا سيسيليا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية لإعادة الإعمار ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدولي للأعمال، بهدف تعزيز التعاون المشترك في جهود إعادة الإعمار. (أنسامد).

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