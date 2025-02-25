البابا فرنسيس يعبر عن تعاطفه مع أبرشية غزة رغم حالته الحرجة

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - أفاد الفاتيكان بأن البابا فرنسيس أجرى اتصالًا جديدًا بأبرشية غزة، حيث عبر عن تعاطفه العميق مع أبناء الأبرشية، على الرغم من حالته الصحية الحرجة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي.وفي المساء، تواصل البابا مع كاهن رعية غزة، معربًا عن قربه الأبوي وتضامنه الكامل مع المؤمنين في تلك المنطقة.وفي بيان صادر عن المكتب الصحفي للفاتيكان، أُعلن أن البابا فرنسيس "يشكر جميع أبناء الله الذين تجمعوا في الأيام الأخيرة للصلاة من أجل صحته"، مؤكدًا على أهمية هذه الصلوات في دعم شفائه وتقديم القوة الروحية له في هذه المرحلة الصعبة.تأتي هذه اللفتة في وقت حرج، حيث يواصل البابا ممارسة دوره الروحي والإنساني حتى في ظل معاناته الصحية، مؤكدًا بذلك التزامه العميق في خدمة المؤمنين في كافة أنحاء العالم. (أنسامد).

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