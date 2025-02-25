حالة البابا مستقرة ولا أزمات صحية جديدة منذ أمس

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - أفادت مصادر من الفاتيكان أن البابا فرنسيس واصل صباح اليوم الثلاثاء تلقي علاجه المعتاد بعد ليلة نوم هادئة، وأن حالته الصحية مستقرة ولم تشهد أي تغيرات منذ الليلة الماضية، حيث لم تسجل أي أزمات تنفسية جديدة.وقالت المصادر إن البابا استيقظ هذا الصباح وهو في حالة جيدة، و"يواصل العلاج ذاته الذي يتلقاه في الأيام القليلة الماضية"، مشيرة إلى أن حالته تظل كما كانت مساء أمس. وأضافت المصادر أن البابا قادر على النهوض من سريره.وأوضحت المصادر أن البابا قضى الليلة الماضية "نائمًا بشكل متواصل"، وأنه مرّ "بليلة هادئة ومريحة"، مما يشير إلى عدم معاناته من أي أزمات تنفسية جديدة.وعن سؤال إذا ما كان البابا قد تلقى مساعدة طبية من خلال المهدئات، أوضحت مصادر الفاتيكان أنه "لم يتم ذكر المهدئات في النشرات الطبية".وفي وقت لاحق، تم الإشارة إلى إمكانية عقد مؤتمر صحفي جديد مع الفريق الطبي المعالج للبابا في مستشفى أغوستينو جيميلي بروما، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.وكان المكتب الصحفي للفاتيكان قد أعلن يوم الاثنين أن حالة البابا (88 عامًا) أظهرت تحسنًا طفيفًا، بعد أن كان قد دخل في حالة حرجة إثر أزمات تنفسية يوم السبت الماضي.يُذكر أن البابا فرنسيس دخل المستشفى في 14 فبراير لتلقي العلاج من الالتهاب الرئوي المزدوج، وقد أشار التحديث الصحي الأخير إلى أنه يعاني أيضًا من قصور كلوي خفيف، ولكنه تحت السيطرة. (أنسامد).

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