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إيطاليا والإمارات توقعان أكثرمن 40 اتفاقية لتعزيزالتعاون

24 فبراير 2025, 13:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 24 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن توقيع أكثر من 40 اتفاقية جديدة بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء جمعها مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإيطالية روما.

وخلال منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي الذي أقيم في فندق باركو دي برينسيبي، أكدت ميلوني أن هذه الاتفاقيات تمثل "يوماً تاريخياً" في العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفةً إياه بأنه "لحظة فارقة" في تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين إيطاليا والإمارات.

وقالت ميلوني: "أحيانًا نستخدم كلمة تاريخي بشكل مفرط، لكن في هذه الحالة، لا أعتقد أنه من غير المناسب إطلاقها. منتدى الأعمال هذا يعد علامة بارزة في تاريخ العلاقات بين إيطاليا والإمارات"، مضيفة أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى إيطاليا تمثل أول زيارة دولة لرئيس دولة الإمارات إلى هذا البلد، ما يعكس الأهمية الخاصة لهذه الزيارة.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن البلدين قد قررا رفع التعاون الثنائي إلى مستوى غير مسبوق، حيث تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية في مختلف المجالات. وأضافت أن هذا اليوم يشكل "نقطة انطلاق جديدة" نحو تعزيز أفق التعاون المستقبلي بين إيطاليا والإمارات. (أنسامد).

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