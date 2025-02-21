الحكومة الإيطالية تعرض خطة جديدة لمكافحة الأوبئة للمراجعة

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - أعلنت الحكومة الإيطالية عن إرسال خطة وطنية جديدة لمكافحة الأوبئة إلى مؤتمر الولايات والمناطق، بهدف منح الحكومات الإقليمية فرصة لدراستها وتقديم ملاحظاتها.و تنص الخطة على أنه في حال حدوث جائحة جديدة "ذات طبيعة استثنائية"، سيتم فرض قيود مؤقتة على الحريات الشخصية، لكنها شددت على أن هذه التدابير لن تُتخذ إلا من خلال قوانين يوافق عليها البرلمان، وليس عبر مراسيم مكتب رئيس الوزراء، التي كانت تُستخدم بشكل متكرر خلال جائحة كوفيد-19.وأشار وزير الصحة الإيطالي، أورازيو سكيلاتشي، إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تغطية اقتصادية منصوص عليها في قانون الميزانية، وهو إجراء لم يكن موجودًا سابقًا.وأضاف سكيلاتشي: "أُرسلت الخطة الوطنية الجديدة إلى المناطق يوم أمس، وهم الآن في طور دراستها وسنحصل قريبًا على ردود. سيكون هناك حماية للحريات الفردية، وأهم من ذلك، حماية المواطنين".كما أكدت الخطة على أهمية اللقاحات كجزء من استراتيجية مكافحة الأوبئة، لكنها أشارت إلى أنه لا ينبغي اعتبارها "الوسيلة الوحيدة" لمكافحة الأمراض. (أنسامد).

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