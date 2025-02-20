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تاياني يدعو إلى الهدوء بعد انتقاد ترامب لزيلينسكي

20 فبراير 2025, 17:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 20 - روما - دعا نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الخميس، إلى التحلي بالهدوء وذلك بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه "دكتاتور".

وقال تاياني في تصريحات لراديو 24 إن كلمات الإدارة الأمريكية الجديدة دائمًا ما تكون قوية، مضيفا : هناك فجوات في العلاقة بين ترامب وزيلينسكي، لكن مصلحتنا تكمن في هدوء الوضع وتحقيق السلام.

وتابع: دعونا لا نركز على هذه الكلمات. إنها ليست لغتنا. نحن بحاجة إلى التحلي بالهدوء لأن المناوشات تجري وسيكون هناك المزيد منها.

وأوضح أن ترامب ربما استخدم كلمات قاسية لأنه لم يعجبه رد فعل زيلينسكي على الاجتماع الأمريكي-الروسي في السعودية، مشددا على ضرورة عدم التسرع بسبب التقارير المتداولة. (أنسامد).

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