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إيطاليا:زيادة ملحوظة في عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين

19 فبراير 2025, 17:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 19 - روما - أفادت أرقام وزارة الداخلية أن 5406 مهاجرًا تم إعادتهم قسريًا إلى أوطانهم خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد العائدين 4743.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد عمليات الإعادة إلى الوطن شهد ارتفاعًا تدريجيًا على مدار السنوات الماضية، حيث تم الإبلاغ عن 4304 حالات في 2022، و3837 في 2021.

في المقابل، كشفت الأرقام عن انخفاض كبير في عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد في عام 2024، حيث بلغ العدد 66317 مهاجرًا، مقارنة بـ157651 في العام 2023. هذا التراجع يشير إلى تراجع الهجرة إلى البلاد في ظل سياسات رقابية مشددة.

وتستمر وزارة الداخلية في تعزيز الإجراءات لمكافحة الهجرة غير القانونية، في إطار تعزيز الأمن الوطني وتنظيم تدفقات الهجرة.

(أنسامد).

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